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Коммерсантъ FM
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Чиновник Башкирии объяснил, почему отфотошопили участника СВО

В администрации Янаульского района Башкирии объяснили, зачем сымитировали вручение ведомственной награды Министерства обороны РФ контрактнику батальона имени Доставалова Артуру Султангалиеву. Пост о награждении военнослужащего медалью «Участнику специальной военной операции» был опубликован на официальной странице муниципалитета во «ВКонтакте» 18 июля.

В тот же день жители района в комментариях отметили «очень плохой фотошоп». На фотографии, иллюстрирующей новость о награждении, были запечатлены районный военком и Артур Султангалиев. При этом невооруженным глазом было видно, что фигура военнослужащего-контрактника была вырезана из другой фотографии и наложена на опубликованную. В ответ на комментарии представитель администрации признал, что «есть такое, пришлось пойти на это в силу некоторых причин».

25 сентября местная газета «Янаульские зори» сообщила о траурной церемонии прощания с Артуром Султангалиевым. Сообщалось, что военнослужащий «получил серьезное ранение в январе текущего года и его сердце остановилось после продолжительной болезни».

После смерти военного история с фотошопом получила огласку, и фотография была удалена администрацией. Исполняющий обязанности главы Янаульского района Салават Гильмиев был недоступен для комментария — в приемной «Ъ-Уфа» заявили, что он на выезде. В пресс-службе администрации на звонки не ответили.

Изданию «Подъем» господин Гильмиев пояснил, что Артур Султангалиев в день вручения медали пришел в военкомат в гражданской одежде. «Фотошоп признаем, да. Он просто пришел в футболке и шлепанцах, поэтому сделали ему военную форму. Он тогда комиссован был. Он в воскресенье, 24 сентября, умер. В понедельник с почестями его похоронили, как участника СВО»,— прокомментировал чиновник.

Наталья Балыкова, Уфа

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