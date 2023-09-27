В Краснодаре сотрудников телефонной компании осудили за присвоение 1 млн рублей

В Краснодаре бывших начальника и специалиста «Русской телефонной компании» (РТК) осудили за присвоение телефонов и средств фирмы на сумму 1 млн руб. с использованием служебного положения. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В ходе заседания было установлено, что злоумышленники продали без оформления бухгалтерских документов 114 единиц товара, а также сдали в комиссионный магазин 13 мобильных телефонов iPhone.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата с использованием служебного положения).

Ленинский районный суд Краснодара приговорил мужчин к лишению свободы на сроки 1,5 и 2 года в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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