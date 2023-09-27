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В Нижегородской области снят особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим отменен на территории Нижегородской области. Соответствующий указ подписал губернатор Глеб Никитин. В правительстве области сообщили,что решение о снятии ограничений связано со снижением пожарной опасности в лесах и населенных пунктах. Постановление вступило в силу с 26 сентября.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», особый противопожарный режим был установлен на территории региона с 17 апреля 2023 года постановлением регионального правительства. По данным областного минлесхоза,с начала года на землях лесного фонда в Нижегородской области произошло 30 пожаров. Из них 29 — по вине человека и один из-за грозы.

За нарушения противопожарного режима и посещение лесов в регионе был предусмотрен штраф 15-30 тыс. руб., должностным лицам — 30-50 тыс. руб., юридическим — 100-400 тыс. руб. В случае уничтожения леса грозит уголовная ответственность.

Андрей Репин

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