«Цифровой партнер»: «Ростелеком» девятый год подряд поддержал молодежный форум «Ростов»

«Ростелеком» выступил цифровым партнером молодежного образовательного форума «Ростов», который прошел в селе Натальевка Ростовской области. Национальный провайдер поддержал мероприятие девятый год подряд.

Фото: ПАО «Ростелеком»

Специалисты компании обеспечили проводным и беспроводным интернетом всю территорию форума: проложили и подключили оптическую инфраструктуру и установили во всех шатрах и штабе точки доступа Wi-Fi с пропускной способностью более 100 Мбит/с и возможностью одновременного подключения более 70 человек на каждой. Общий объем скачанного и переданного трафика в период проведения мероприятия составил более 380 Гб.

«"Ростелеком" поддерживает талантливую молодежь, и именно такие ребята ежегодно собираются на форуме "Ростов". Такие масштабные события всегда нуждаются в устойчивом интернет-соединении. Благодаря построенной компанией оптической инфраструктуре мы можем обеспечивать качественное и бесшовное покрытие на всех площадках. Образовательная программа, тренинги для треков, вечерние мероприятия — везде нужен интернет, и мы рады с этим помочь»,— поделился Сергей Мордасов, вице-президент на Юге, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».

Фото: ПАО «Ростелеком»

Организатором форума «Ростов» выступило Агентство развития молодежных инициатив (АРМИ) при поддержке Правительства Ростовской области и комитета по молодежной политике региона. В этом году мероприятие посетили около 500 человек из Ростовской и Волгоградской областей и других регионов юга России. Программа форума включала в себя пять тематических треков, посвященных предпринимательству, сообществам и кадрам для села, агротуризму и волонтерству.

В рамках партнерства «Ростелеком» организовал предпремьерный показ первых двух серий новой молодежной киноленты «Плакса». Сериал посвящен буллингу в подростковой среде. Цифровая премьера состоится эксклюзивно в Wink 28 сентября 2023 года, картина пополнит линейку Wink Originals.

Национальный провайдер на все время проведения форума развернул интерактивную площадку, где каждый участник днем мог посетить образовательные лекции и мастер-классы, а вечером — отдохнуть в компании форумчан: спеть караоке, зарядить гаджеты и пообщаться с новыми друзьями.

Фото: ПАО «Ростелеком»

«Невозможно представить такой большой форум без интернета. "Ростелеком" — давний и надежный партнер форума. Интерактивная площадка компании всегда выступает местом притяжения форумчан. Мы благодарим партнера за содействие и организацию показа сериала, посвященного буллингу в молодежной среде»,— сказал Денис Белаш, директор АРМИ.

«Ростелеком» традиционно поддерживает образовательные молодежные форумы на юге России: «Молодая волна», «Ростов», «Машук», «БерегА» и другие.

Получить информацию о проектах, реализуемых «Ростелекомом» в национальных интересах, можно на официальном сайте компании.

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

company.rt.ru