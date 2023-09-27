В Петербурге с водителей взыскали полмиллиона рублей за парковку без оплаты

С начала года судебные приставы взыскали с нарушителей правил использования платной парковки в Санкт-Петербурге более полумиллиона рублей. Размер одного штрафа составляет 3 тыс. рублей, сообщили 27 сентября в пресс-службе УФССП по СПб.

За девять месяцев 2023 года в городе было возбуждено 770 исполнительных производств на сумму более 2,3 миллиона рублей. В настоящий момент на исполнении у службы судебных приставов находится порядка 120 исполнительных производств за неоплаченную парковку на сумму 357 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.

Чаще всего нарушителей правил использования платной парковки штрафуют в Выборгском, Невском и Фрунзенском районах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге снова нестабильно работает система оплаты платной парковки.

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