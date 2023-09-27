СК возбудил дело из-за похищения мигранта в Челябинской области

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту похищения иностранца и издевательства над ним в Челябинской области. По подозрению в преступлениях задержаны четверо жителей Копейска. Им предъявлено обвинение в похищении человека и разбое (пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ, ч. 2 ст. 162 УК РФ), сообщают в региональном управлении СК России.

Фигурантам дела от 17 до 18 лет. По версии следствия, четверо местных жителей похитили иностранного гражданина и вывезли его на автомобиле на участок лесополосы в Копейске. Поводом для этого стало якобы совершенное мигрантом изнасилование девушки. Горожане связали иностранца веревкой, избивали и издевались нам ним, угрожали оружием. Происходящее они сняли на видео.

Мотивом для преступления, как считает следствие, стала ревность, возникшая из-за общения мигранта со знакомой одного из местных жителей. Информация о совершенном иностранцем изнасиловании не подтвердилась.

Горожан задержали в Копейске сотрудники полиции. В областном ГУ МВД уточняют, что ими оказались ранее не судимые и безработные местные жители. Следствие будет ходатайствовать о заключении фигурантов под стражу.

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