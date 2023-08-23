Два человека погибли и один пострадал при ДТП с Renault и «МАЗом» под Воронежем

В результате столкновения кроссовера Renault Duster и грузовика «МАЗ» в Воронежской области погибли два человека, один пострадал. Авария произошла днем 23 августа на трассе «Каспий» в Грибановском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительным данным, житель Терновского района на Renault Duster совершал обгон в месте, где это запрещено. Выехав на встречную полосу, он допустил столкновение с «МАЗом» под управлением жителя Волгоградской области.

Последствия ДТП

Фото: пресс-служба регионального управления МВД

В результате ДТП погибли водитель и пассажир кроссовера, водитель «МАЗа» получил травмы и был госпитализирован. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины аварии.

За прошедшие сутки в Воронежской области было зарегистрировано 110 ДТП, из них в облцентре – 72, на федеральных трассах – 11, в районах области – 27. В двух авариях травмы различной степени тяжести получили восемь человек.

Ранее два человека погибли и один пострадал в столкновении «ВАЗа» и «КАМАЗА» в Тамбовской области.

Алина Морозова

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