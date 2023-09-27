«Экодон» реализует три инвестпроекта в рыбоводческой отрасли Ростовской области

Правительство Ростовской области и компания «Экодон» подписали соглашения о сотрудничестве при реализации инвестпроектов по строительству завода кормов для ценных рыб, выращиванию осетровых и форели, а также по переработке рыбы и рыбопродуктов. Документы были подписаны в рамках VI Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге. Компания планирует вложить в три предприятия 2,2 млрд руб. и создать 380 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Строительство завода по производству кормов для ценной аквакультуры уже стартовало в Азовском районе. Планируемая производственная мощность предприятия составит 30 тыс. т кормов в год.

Выращивать осетровых и форель «Экодон» планирует на существующих мощностях в Каменском и Азовском районах, которые планируется модернизировать. На предприятии в хуторе Волченском Каменского ведется достройка товарных блоков для подращивания молоди. Вторая площадка в хуторе Новоалександровском Азовского района также снабжена инкубационным и мальковым цехами. Общий объем производства осетровых по итогам реализации инвестиционного проекта составит 500-600 т, форели – 3 тыс. т товарной рыбы ежегодно.

Третий инвестпроект по строительству рыбоперерабатывающего завода в Азовском районе начнут реализовывать в первом квартале 2024 года, когда будет утверждена строительная документация. Сейчас на участке ведутся изыскательные работы. Планируемая мощность предприятия составит 60 т готовой продукции в сутки и 15 тыс. т продукции в год. Здесь будут перерабатывать как собственное, так и привозное сырье.

«Это будет полный цикл, и в том числе будет сеть магазинов открываться. В 2024-2025 годах будет полная реализация всех этих проектов»,— цитирует пресс-служба правительства генерального директора «Экодона» Артура Меликяна.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Рыбная ферма “Экодон”» зарегистрирована в Ростове-на-Дону в 2021 году. Специализируется на пресноводном рыбоводстве. Совладельцами предприятия в равных долях являются Юлия Гогорян, Кристина Ервандян, Карине Кртян и Элен Меликян. Генеральный директор — Артур Меликян. В 2022 году выручка предприятия составила 458 тыс. руб., а чистый убыток — 1,1 млн руб

Анастасия Назарова