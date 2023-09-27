Жители коттеджного поселка под Краснодаром жалуются на отсутствие инфраструктуры

Жители коттеджного поселка «Крепость» сообщили в соцсетях о проблемах с дорогами и тротуарами. Они отметили, что их детям приходится ходить в школу через поле, а по единственной заасфальтированной улице ездят грузовые машины застройщика «НВМ». В ответ на жалобы застройщик убрал шлагбаум и бетонные блоки, теперь по дороге ездит еще больше строительной техники, сообщает портал 93.ру.

Сейчас тротуар вдоль Новодмитриевской слишком узкий. При этом он не доведен до конца поселка, проезжая часть обрывается и начинается щебенка. Жители просят доделать тротуар и дорогу, а также обустроить дорожку через поле чернозема к поселку Плодородный.

На сайтах проекта застройщика «Крепости» отмечается, что въезд в поселок возможен только через ворота. Кроме того, на опубликованном плане поселка есть шесть детских садов и три школы. При этом в разделе с техническими характеристиками территории охраны, гостевой парковки, спортивной и детской площадок там нет, детсад и школа — по одному объекту.

В поселке живут около 180 детей, часть которых приписаны к 62-й школе в Индустриальном, куда детей возят школьные автобусы. Они останавливаются на улице Дорожной, но на территорию самого поселка не заезжают. В этом жителям отказал застройщик, который предлагает детям садиться на транспорт на остановках общественного транспорта. Активисты отмечают, что безопасного тротуара к ним нет, а по вечерам опасно от них идти из-за отсутствия освещения. Другая часть детей из «Крепости» ходит в школу №17-ф на Адмирала Крузенштерна. Туда они добираются на маршрутках, однако их очень мало.

Представители застройщика отметили изданию, что 5 сентября этого года к компании обратился директор школы №62 и попросил обустроить остановки на территории поселка. «Процесс запущен в работу»,— отметили в компании, уточнив, что ищут подходящий участок.

Ситуацию, по словам застройщика, осложняет то, что «практически все участки» в «Крепости», в том числе дороги, не принадлежат ИП Намоеву Сиябанду Темуровичу. Тротуары были обустроены, когда вся земля принадлежала компании «НВМ». Сейчас участки проданы, а юрлицо не может строить на частной территории. Этот же аргумент приводится и на вопрос о строительстве соцобъектов и магазинов.

Татьяна Ручкина

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