В Самаре бывший железнодорожник признан виновным в получении взятки

Кировский районный суд Самары признал бывшего руководителя Кинельской дистанции пути Куйбышевской дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» Сергея Беляева виновным в получении взятки (ч.5 ст.290 УК РФ). Он приговорен к двум годам колонии строгого режима. Об этом сообщает источник «Ъ-Волга» в правоохранительных органах.

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Ранее силовики установили, что в октябре 2021 года бывший железнодорожник получило от представителя коммерческой фирмы региона взятку на сумму 400 тыс. руб. Деньги передавались за подписание разрешительной документации, проведение технадзора, предоставление технологических «окон» и специалистов для монтажа рельсовых страховочных пакетов. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее был увеличен срок заключения бывшему самарскому железнодорожнику Дмитрию Атякину. Период его пребывания в колонии увеличен до 4 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Георгий Портнов