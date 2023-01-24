Увеличен срок заключения бывшему самарскому железнодорожнику Дмитрию Атякину

Самарский областной суд изменил приговор бывшему первому заместителю начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрию Атякину. В частности, ему был увеличен срок отбывания наказания до 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает источник «Ъ-Волга» в правоохранительных органах.

В августе минувшего года Железнодорожный районный суд Самары признал Дмитрия Атякина виновным в совершении трех эпизодов по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и по п. «б», ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере). Ему назначили четыре года и один месяц колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Двое предполагаемых сообщников Дмитрия Атякина, коммерсанты, были признаны виновными по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Суд приговорил каждого из них к трем годам колонии строгого режима. Вышестоящая инстанция оставила назначенное им наказание без изменения.

Ранее следствие установило, что бывший топ-менеджер КбшЖД требовал от коммерсантов деньги за общее покровительство и за согласование работ на железнодорожных путях. Общая сумма незаконного вознаграждения составила минимум 12 млн руб.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Экс-железнодорожнику назначили строгий режим».