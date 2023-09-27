Ценник за квадратный метр жилья в новостройках Ижевска вырос на 5%

В столице Удмуртии в третьем квартале 2023 года стоимость квадратного метра жилья в новостройках выросла на 2,7% и достигла 91 тыс. руб. Прирост с начала года составил 5%, сообщает пресс-служба сервиса «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Таким образом, средний чек за такую квартиру составил 4,6 млн руб., что на 2,9% больше показателя в сравнении со вторым кварталом. При этом роста с начала 2023 года не зарегистрировано.

В целом по России квадратный метр новостроек с июля по сентябрь подорожал в 63 городах, подешевел — в семи. Самый активный рост зарегистрировали в Магнитогорске — 10,1%, Челябинске — 9,3%, Мурманске — 8,6%, а наиболее значительное падение цены отмечено в Грозном — 6,2%, Чите — 2,3%, Самаре — 2,2%.