Дело главы алтайской компании, управляющей мусорным полигоном, передано в суд

В Алтайском крае уголовное дело гендиректора муниципальной компании АО «Эко-комплекс», управляющей полигоном твердых бытовых отходов (ТБО), Виктора Карла направлено в суд. Фигуранта обвиняют в хищении путем растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщает региональный СК РФ.

С 2018 по 2022 год обвиняемый без оформления гражданско-правовых сделок позволил компании из соседнего региона осуществлять на полигоне ТБО в Барнауле сбор обработку и вывоз вторичного сырья. Уточняется, что из общей массы мусора извлекалось сырье, пригодное для вторичной переработки и представляющее ценность – металл, стекло, пластмасса. По данным прокуратуры региона, стоимость извлеченного вторичного сырья за четыре года составила свыше 202 млн руб. Ранее следствие оценивало ущерб от его действий в 7,3 млн руб.

Суд поместил гендиректора под стражу, также на его имущество стоимость более 28 млн руб. наложен арест.

Об аресте Виктора Карла стало известно в ноябре прошлого года. В его квартире и коттедже правоохранители изъяли крупную сумму в рублях и валюте, а также коллекцию наручных часов известных брендов. Уточняется, что подозреваемый ранее работал в антикоррупционном подразделении полиции.

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Александр Киселев