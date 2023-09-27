Всероссийский конкурс «Молодая лоза 2023» впервые пройдет в Крыму

В 2023 году конкурс «Молодая лоза» впервые за его историю пройдет на территории Республики Крым. В декабре финалистов конкурса примет WINEPARK by Mriya.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Прием заявок на участие в VI Всероссийском конкурсе «Молодая лоза» стартует на 19 сентября. Финал конкурса и награждение победителей состоится 6–8 декабря.

Конкурс «Молодая лоза» — единственное мероприятие в России, которое помогает молодым специалистам отрасли виноградарства и виноделия развиваться и получать дополнительные знания не только на рабочем месте. Цель проекта — выявление талантливых молодых специалистов и создание условий для их профессионального роста. Участие в конкурсе бесплатное. Организаторами конкурса выступают Бюро «Винные истории» и Агентство «Событие». Конкурс проходит при поддержке ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России», Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма «Крымское Бюро Винограда и Вина», Ассоциация виноградарей и виноделов «Севастополь», Ассоциация «Кубаньвиноградалко». Стратегический партнер мероприятия в 2023 года — «Винный парк».

«В этом году конкурс проходит уже в 6-й раз, и мы решили начать новое пятилетие чем-то новым. В нашем случае это смена региона для проведения финала "Молодой лозы". Все предыдущие годы конкурс проходил на территории Краснодарского края. Но Крым также один из главных винных регионов нашей страны, и традиционно больше всего участников приезжает на конкурс именно из Крыма и Кубани. Поэтому в этом году мы решили стать чуть ближе для крымских и севастопольских конкурсантов»,— говорит Анна Бучацкая, руководитель проекта.

«Конкурс "Молодая лоза" — это возможность для юных талантов проявить себя и получить новый интересный опыт»,— комментирует Евгения Константинова.

В 2022 году в конкурсе приняли участие 30 молодых специалистов, рекордное количество за все годы проведения конкурса. В составе судей были директор по виноделию ООО «Абрау-Дюрсо» Жорж Бланк, главный винодел ООО «Кубань-Вино» Ванда Ботнарь, заведующий производством «Центра энологии Шато Тамань» Артем Васильев, винодел ООО «Раевское» Алексей Сидоренко, представитель IOC в России Маргарита Панкратова, агроном Дмитрий Музюков, представитель компании «Сингента» Александр Веревкин.

Победителем конкурса стала Градинарь Анна, «Поместье Голубицкое», второе место заняла Каширина Домника, «Альма Вэлей», третье место — Алексьян Анастасия, «Раевское». Победители получили стипендии на образование, а все участники — памятные призы.

В 2023 году конкурс традиционно будет проходить в два этапа. Первый этап, заочный, продлится с 19 сентября по 30 ноября. В это время будет идти прием заявок и резюме от участников. Второй этап конкурса, очный, состоится 6–8 декабря на территории «Винного парка». Туда попадут все конкурсанты, чьи резюме соответствуют заявленным в положении о конкурсе требованиям. Соревнования завершатся церемонией награждения, на которой смогут присутствовать все участники «Молодой лозы 2023». Как всегда, программа конкурса будет содержать не только задания, но и обучающие лекции от винных экспертов.

Информационными партнерами конкурса выступают: проект «Наше вино», портал «Винодел России», Информационное агентство «Про вина», газета Wine Weekly, инфопортал WINE IT, новостной веб-сайт About Wine Online Magazine.

По вопросам участия и партнерства вы может связаться с руководителем проекта Анной Бучацкой по телефону 8-918-211-21-88, e-mail: anna@winestories.pro

С информацией об организаторе конкурса, о правилах его проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте.

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

mriyaresort.com