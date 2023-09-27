Путин выразил соболезнования властям Ирака в связи с пожаром в городе Хамдания

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирака Абдель Латифу Рашиду и премьер-министру Мухаммеду ас-Судани в связи с пожаром на свадьбе в городе Хамдания. В результате возгорания погибли как минимум 120 человек.

«Примите искренние соболезнования по случаю пожара в городе Хамдания, повлекшего многочисленные человеческие жертвы. Особенно печально, что эта трагедия произошла в разгар свадебного торжества»,— приводятся слова господина Путина на сайте Кремля.

ЧП произошло сегодня, 27 сентября. Иракский Красный Крест оценивает число жертв и пострадавших в 450 человек. Причиной пожара власти назвали использование фейерверков. Также не были соблюдены требования противопожарной безопасности, а сам зал был покрыт легковоспламеняющимися панелями.

Лаура Кеффер