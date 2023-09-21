ГМЗ «Павловск» с начала года посетили 1,7 млн человек

Государственный музей-заповедник (ГМЗ) «Павловск» в Санкт-Петербурге с января по сентябрь посетили 1,7 млн человек, что на 400-500 тысяч больше, чем в доковидные времена, сообщила директор ГМЗ Вера Дементьева на пресс-конференции в «Интерфаксе» в четверг, 21 сентября.

Госпожа Дементьева уточнила, что в «эту цифру не входят порядка 250-300 тыс. человек, которые допускаются в Павловский парк бесплатно в утренние и вечерние часы».

По ее словам, основными посетителями музея являются жители Санкт-Петербурга и других регионов России, но встречаются и иностранные туристы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в петербургском музее-заповеднике «Павловск» восстановят ландшафт острова Ливен.

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