«Тренировки в Москве не прошли даром»

Во вторник в финале Huafa Properties Zhuhai Championships — турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 250 с призовым фондом $1 млн — Карен Хачанов в двух партиях победил японца Ёсихито Нисиоку, выиграв свой первый с 2018 года и пятый в общей сложности титул. В интервью корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову 14-й номер мирового рейтинга объяснил, за счет чего ему удалось добиться этого успеха, рассказал, как проходило лечение серьезной травмы после Открытого чемпионата Франции, и оценил свои шансы завершить нынешний сезон в первой десятке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский теннисист Карен Хачанов

Фото: AFP Российский теннисист Карен Хачанов

Фото: AFP

— Вы впервые за пять лет выиграли турнир АТР, к тому же вскоре после тяжелой травмы. Каковы ощущения?

— Если не считать перерыва, связанного с травмой, в последнее время я показывал очень хороший теннис и даже ненадолго вернулся в десятку. Однако на турнирах, действительно, не побеждал очень давно. Поэтому выигрыш титула был одной из тех больших задач, которые я ставил перед собой. И ее решение, да еще почти сразу после вынужденного перерыва, придает мне тонус для дальнейшего движения вперед.

— В чем заключались особенности травмы, из-за которой вы пропустили почти три месяца между Roland Garros и US Open?

— Еще после Australian Open (там Хачанов дошел до полуфинала.— “Ъ”) у меня начались проблемы с приводящими мышцами и лобковой костью, которая сильно воспалилась и отдавала болью. Эта травма широко распространена у футболистов. Врачи останавливали меня, но я, пропустив почти весь февраль, продолжил играть на обезболивающих. В конце концов на Roland Garros наступил момент, когда из-за постоянного вынужденного перераспределения нагрузки травмировался крестец. Медики называют это стрессовым переломом, при магнитно-резонансной томографии в травмированном месте появляется простая линия, а ты испытываешь сумасшедшую боль и просто не можешь ничего делать. В общем, одно было замешано на другом, и по факту мне пришлось лечить две травмы.

— Как проходило восстановление?

— Шесть недель я полностью отдыхал — проводил время с семьей, а затем начал реабилитацию с двумя врачами и физиотерапевтом в Барселоне. Правда, вскоре выяснилось, что ее следовало проводить немного иначе. Но, после того как в Белграде я попробовал другую методику лечения, удалось приступить к систематическим тренировкам и примерно через десять дней полететь в Америку. Очень хотелось сыграть на US Open, хотя объективно я к этому был не готов. Зато последние три недели работы дали хорошие плоды.

По дороге в Китай я заехал в Москву, где очень интенсивно тренировался девять дней. И эти тренировки не прошли даром.

— Почему вы решили начинать азиатскую серию именно в Чжухае? Ведь одновременно проходил турнир в Чэнду, где в 2016 году вы взяли первый титул АТР за карьеру и потом выступали еще один раз.

— Хотелось что-то поменять, и этот выбор оказался правильным. Я слышал, что в Чжухае влажно и медленные корты, хотя на самом деле они оказались очень быстрыми. А влажность на самом деле оказалась безумной, за 80%. Я люблю подобные условия, но не до такой степени.

— Они напомнили вам Олимпиаду в Токио, где в 2021 году вы выиграли серебро?

— Немного. Только там мы играли на открытом воздухе, а здесь центральный корт был под крышей, без кондиционеров, и я ощущал себя как в сауне. Отбегал три гейма — и уже можно майку менять.

— Как вы оцениваете уровень своей игры в финале против Ёсихито Нисиоки? Это уже был ваш максимум?

— Не сказал бы. Сейчас самое главное, что я не испытываю боли и готов к более серьезным нагрузкам. Я знал, что в плане тенниса неплохо набит, но ведь турнирный процесс все-таки отличается от тренировочного, а я более трех месяцев не проводил хотя бы два матча подряд, так как на US Open выбыл в первом же круге. Что касается финала, то в нем важным был первый сет. Он получился очень тяжелым, но, выиграв тай-брейк, я поставил соперника в трудную ситуацию с психологической точки зрения, поскольку он понимал, что для победы в столь трудных условиях ему требуется отбегать еще два сета.

В целом по ходу турнира я прибавлял с каждым матчем. Будет здорово, если положительная динамика сохранится до конца года.

— После успешной первой половины сезона у вас были хорошие шансы на место в топ-8, дающее право сыграть на итоговом турнире в Турине. Сейчас вы настроены отыграть последние несколько недель без напряжения или будете ставить перед собой какие-то задачи? Ведь в начале сезона вы говорили о том, что стремитесь занять место в первой десятке.

— Цели у меня такие же, как и раньше. В десятку в этом году я вернулся, пусть даже лишь на неделю, титул тоже взял. Плохо, конечно, что три месяца не мог набирать очки, но нельзя же было рассчитывать на то, что конкуренты тоже остановятся и будут меня поджидать. Поэтому сейчас я ставлю перед собой те же цели, что и в начале сезона, и максимально мотивирован. Впереди еще есть несколько больших турниров, и надеюсь, что здоровье позволит хорошо закончить год. А на каком месте — посмотрим.

— Каково ваше расписание на оставшуюся часть сезона?

— С января я провел 13 турниров. Это мало, поэтому осенью заявился играть каждую неделю: Пекин, Шанхай, Токио, потом — Европа. Возможно, если постоянно буду проходить по сеткам далеко, придется от чего-то отказываться. Но подобный выбор — не та проблема, от которой портится настроение.