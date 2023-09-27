В Новосибирске СК возбудил дело после объявления о продаже ребенка

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по информации о продаже ребенка на сайте объявлений, сообщает СК РФ региона.

Объявление появилось в сентябре этого года и впоследствии было удалено.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, а также причастных к этому. Дело возбуждено по ч.3 ст.30, ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (покушение на куплю - продажу человека, совершенное в отношении несовершеннолетнего).

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Александр Киселев