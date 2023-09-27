Норвежские ученые зафиксировали четыре взрыва на «Северных потоках» в 2022 году

Ученые из Норвегии, расследующие подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», представили новые подробности произошедшего. На основе сейсмологических данных они пришли к выводу, что на трубопроводах произошли четыре взрыва, а не два, как сообщалось ранее.

В разговоре с The Guardian ученые рассказали, что три взрыва произошли к северо-востоку от датского острова Борнхольм, а один — к юго-востоку от него. Первый взрыв был зафиксирован 26 сентября в 02:03:24 по местному времени, второй — в 19:03:50, а третий и четвертый — через 7 и 16 секунд соответственно после двух первых.

Нитки газопроводов «Северный поток» и не введенного в эксплуатацию «Северный поток-2» тянутся по дну Балтийского моря из России в Германию. Российские власти сочли произошедшее «актом международного терроризма» и возбудили дело по ч. 1 ст. 361 УК РФ. Расследование в связи со взрывами также ведут Германия, Дания и Швеция.

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