В Уфе не нашлось покупателей на транспорт банкротного МУЭТа

Торги по продаже подвижного состава банкротного МУЭТ Уфы признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Об этом на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве сообщила арбитражный управляющий предприятия Аэлита Идрисова.

На торги посредством публичного предложения единым лотом выставлялись пять трамваев и 57 троллейбусов. Начальная цена имущества составляла 326,8 млн руб., еженедельно она снижалась на 6%. К моменту окончания торгов стоимость лота достигла 254,2 млн руб.

Имущество выставлялось на торги как социально-значимое. Согласно условиям конкурса, его победитель должен был заключить с мэрией Уфы соглашение об использовании объекта в соответствии с его социальным назначением. Покупатель должен был содержать имущество надлежащим образом и использовать его в соответствии с целевым назначением — для бесперебойных пассажирских перевозок жителей Уфы по установленному графику.

Несостоявшимися также признаны торги по реализации автотранспорта предприятия — двух «ГАЗелей» и трех ПАЗов. Автотранспорт выставляли на продажу пятью отдельными лотами общей стоимостью 5 млн руб.

В настоящее время также проходят торги по продаже имущественного комплекса предприятия — депо №1. В единый лот стоимостью 3,8 млрд руб. включены земельные участки, здания и сооружения, механизмы и оборудование, транспортные средства, трамвайные рельсы, контактная сеть, подвижной состав, памятник Сергею Зорину и др.

Как сообщал «Ъ-Уфа», парк МУЭТ состоит из 150 трамваев и 175 троллейбусов со средней степенью износа 98%. Подвижной состав находится в залоге у АО «БМ-банк». Ранее предпринимались неоднократные попытки его продажи, но заявок на торги не поступило. В 2020 году предприятие признано банкротом. Сумма требований кредиторов оценивалась в 350 млн руб.

Наталья Балыкова

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