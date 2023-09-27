Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нижегородец арестован за вождение самоката в пьяном виде

В Дзержинске местный житель арестован на 10 суток за вождение электросамоката в пьяном виде, сообщает пресс-служба регионального ГУВД.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным полиции, 37-летний безработный на самокате был остановлен на улице 22 сентября с признаками алкогольного опьянения. Алкотестер подтвердил это предположение.

Установлено, что меньше месяца назад задержанный привлекался к административной отвесности за аналогичное нарушение. По факту повторного нарушения возбуждено уголовное дело. Также в отношении мужчины составлены два административных материала. Кроме ареста, с него также взята подписка о невыезде. Самокат изъят и отправлен на спецстоянку.

В полиции напомнили, что за управление транспортными средствами в состоянии опьянения гражданин может быть лишен водительских прав на два года и получить штраф до 30 тыс. руб. За повторное аналогичное нарушение предусмотрена уголовная ответственность — штраф до 300 тыс. руб. или лишение свободы на срок до двух лет.

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...