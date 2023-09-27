Нижегородец арестован за вождение самоката в пьяном виде

В Дзержинске местный житель арестован на 10 суток за вождение электросамоката в пьяном виде, сообщает пресс-служба регионального ГУВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным полиции, 37-летний безработный на самокате был остановлен на улице 22 сентября с признаками алкогольного опьянения. Алкотестер подтвердил это предположение.

Установлено, что меньше месяца назад задержанный привлекался к административной отвесности за аналогичное нарушение. По факту повторного нарушения возбуждено уголовное дело. Также в отношении мужчины составлены два административных материала. Кроме ареста, с него также взята подписка о невыезде. Самокат изъят и отправлен на спецстоянку.

В полиции напомнили, что за управление транспортными средствами в состоянии опьянения гражданин может быть лишен водительских прав на два года и получить штраф до 30 тыс. руб. За повторное аналогичное нарушение предусмотрена уголовная ответственность — штраф до 300 тыс. руб. или лишение свободы на срок до двух лет.

Андрей Репин