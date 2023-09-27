В ходе СВО погибли два жителя Добрянского округа

Во время СВО на Украине погибли два жителя Добрянского округа – Сергей Ярков и Николай Горшков. Как сообщает местное издание «Зори плюс» со ссылкой на администрацию округа, прощание с военными состоялось 22 и 23 сентября.

Сергей Ярков, родившийся в 1984 году в деревне Бобки Добрянского района, принял решение участвовать в специальной военной операции и 30 мая заключил контракт. Погиб 28 июня.

Другой уроженец округа – 32-летний Николай Горшков – заключил контракт и отправился на военную службу в начале СВО. Родственники Николая Горшкова рассказали, что военнослужащий в последний раз связывался с ними 31 мая. Позже выяснилось, что уже 1 июня он числился пропавшим без вести.