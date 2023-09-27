Нидерланды рассчитывают поставить Украине истребители F-16 в 2024 году

Нидерланды рассчитывают передать Украине первые истребители F-16 в 2024 году, сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен. Она уточнила, что сроки поставок будут зависеть от того, сколько времени займет освоение истребителей украинскими пилотами. По оценкам госпожи Оллонгрен, для этого потребуется 6–8 месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

«Фактические поставки истребителей начнутся где-то в следующем году. Но мы не знаем, как много времени уйдет на их подготовку. Мы рассчитываем, что это займет 6–8 месяцев, что очень быстро по сравнению с тем, сколько обучаются наши пилоты. Мы сейчас работаем над созданием центра обучения в Румынии, ожидаем, что он откроется как можно скорее»,— рассказала госпожа Оллонгрен в эфире телеканала MSNBC.

Нидерланды в числе первых согласилась предоставить Украине истребители F-16. США подтвердили, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Минимальный срок обучения пилотов составляет шесть месяцев. Приступить к подготовке украинских пилотов Пентагон рассчитывает в сентябре. Пока о готовности передать Украине F-16 кроме Нидерландов заявили также Дания и Норвегия.

Подробнее о помощи Украине — в материале «Ъ» «В переговорах был достигнут существенный Конгресс».

Милена Костерева