ХК «Ижсталь» из Удмуртии прервала череду проигрышей в Ростове

ХК «Ижсталь» из Удмуртии одержал победу над «Ростовом». Игра закончилась со счетом 2:1, сообщает пресс-служба команды «сталеваров». Выездной матч регулярного чемпионата ВХЛ, прошедший 26 сентября, стал третьей победой в этом сезоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Следующая фотография 1 / 4 Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

В первом периоды никто из команд не открыл счет — хоккеисты показали равную игру. Однако во второй двадцатиминутке «сталевары» вырвались вперед, после чего укрепили свое преимущество в заключительном периоде. Прервали череду проигрышей шайбы от нападающих Никиты Чусовитина и Дмитрия Кормилова.

«Наша оборона сегодня, скажем, сыграла на достойном уровне. Очень долго добивался этого – спасибо ребятам, услышали, выполнили. Слава Богу, что не залетало в наши ворота»,— рассказал главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.

«Ростов» решил отыграться в последнем периоде. За три минуты до окончания в ворота «сталеваров» попала первая шайба. Однако ижевская команда не дала ростовчанам изменить ход матча.

«Очень коротко: сегодня была команда, которую мы искали три месяца. Сегодня появились лидеры, и не одна пятерка, а вся команда. После очень долгих разговоров, разборов наших игр сегодня выполнили все как следовало, и это принесло нам положительный результат»,— подчеркнул господин Маслюков.

Таким образом, ижевская команда оказалась на 22 строчке из 29 в турнирной таблице. Следующая игра «сталеваров» пройдет против самарской команды «ЦСК ВВС». Матч пройдет 30 сентября в Ижевске.