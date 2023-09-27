Москалькова рассказала о демобилизации 400 человек c отсрочкой

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что при содействии ее аппарата были демобилизованы 400 человек. Все они были призваны на службу, несмотря на основания для отсрочки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«У нас поступало огромное количество обращений, что призвали и тех, кого не должны были призывать. У кого было четверо детей, заболевания, позволяющие предоставить отсрочку. Таких демобилизаций только по моей линии было более 400, и я благодарна и военной прокуратуре, и Минобороны, что очень быстро и четко включались»,— сообщила Татьяна Москалькова на совете уполномоченных по Центральному федеральному округу (цитата по ТАСС).

За какой период были демобилизованы эти граждане, она не уточнила. В декабре 2022 года Татьяна Москалькова говорила о 200 случаях ошибочной мобилизации, в которых та была отменена благодаря ее обращениям.

Как ранее поясняла Татьяна Москалькова, сейчас законодательство не предусматривает демобилизацию в связи с необоснованностью призыва на военную службу. По ее словам, в большинстве случаев демобилизация осуществлялась путем отмены решения призывной комиссии о призыве по представлению органов прокуратуры.

В связи с этим Татьяна Москалькова рекомендовала четко прописать в законе основания и процедуру демобилизации граждан в случае, если они были призваны на военную службу по ошибке. Для этого нужно обновить законы о мобилизации и о военной службе.

Анастасия Ларина