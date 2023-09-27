Москалькова рассказала о демобилизации 400 человек c отсрочкой
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что при содействии ее аппарата были демобилизованы 400 человек. Все они были призваны на службу, несмотря на основания для отсрочки.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«У нас поступало огромное количество обращений, что призвали и тех, кого не должны были призывать. У кого было четверо детей, заболевания, позволяющие предоставить отсрочку. Таких демобилизаций только по моей линии было более 400, и я благодарна и военной прокуратуре, и Минобороны, что очень быстро и четко включались»,— сообщила Татьяна Москалькова на совете уполномоченных по Центральному федеральному округу (цитата по ТАСС).
За какой период были демобилизованы эти граждане, она не уточнила. В декабре 2022 года Татьяна Москалькова говорила о 200 случаях ошибочной мобилизации, в которых та была отменена благодаря ее обращениям.
Как ранее поясняла Татьяна Москалькова, сейчас законодательство не предусматривает демобилизацию в связи с необоснованностью призыва на военную службу. По ее словам, в большинстве случаев демобилизация осуществлялась путем отмены решения призывной комиссии о призыве по представлению органов прокуратуры.
В связи с этим Татьяна Москалькова рекомендовала четко прописать в законе основания и процедуру демобилизации граждан в случае, если они были призваны на военную службу по ошибке. Для этого нужно обновить законы о мобилизации и о военной службе.