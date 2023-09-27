Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить дело о массовой драке в Аткарске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание и. о. руководителя СУ СК России по Саратовской области Дмитрию Костину возбудить уголовное дело по факту избиения в Аткарске двух мужчин.

Отмечается, что один из них участник СВО — ему сломали ногу, а его брат получил сотрясение головного мозга и многочисленны ушибы.

После госпитализации нападавшие ворвались в здание больницы и продолжили избивать пострадавших.

В центральном аппарате СКР отмечают, что расследование на контроль взял Александр Бастрыкин.

Никита Маркелов

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