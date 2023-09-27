Бармены и кулинары проголосовали за начало забастовки в Лос-Анджелесе

Профессиональные союзы работников кулинарии и барменов проголосовали во вторник за проведение забастовки в Лос-Анджелесе. Два профсоюза представляют интересы около 60 тыс. работников гостиничного бизнеса, работающих в Лос-Анджелесе и Рино (штат Невада). Работники из Рино не принимали участия в голосовании, но их всего около 7 тыс. Подавляющее большинство членов профсоюзов (около 53 тыс.) базируются в Лос-Анджелесе.

Бармены и кулинары добиваются заключения нового соглашения с крупнейшими операторами игорно-развлекательных заведений Лос-Анджелеса. Срок действия предыдущего соглашения истек в начале сентября. Как отмечается в сообщении профсоюзов, работники требуют повышения заработной платы, снижения объемов работы, а также обеспечения более безопасных условий труда.

После того как во вторник 95% членов профсоюзов проголосовали за проведение забастовки, правление организаций вправе объявить о начале акции в любой день. Она затронет 22 игорно-развлекательных заведений, принадлежащих MGM Resorts, Caesars Entertainment Corporation и Wynn/Encore Resorts. При этом профсоюз работников кулинарии продолжает переговоры со всеми операторами игорно-развлекательных комплексов, рассчитывая достичь соглашения, не прибегая к забастовке.

Кирилл Сарханянц