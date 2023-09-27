Водителя, сбившего насмерть девушку у ТЦ «Браво», арестовали на два месяца

Сегодня Кировский районный суд Перми на два месяца арестовал Дмитрия Кульнева, водителя Volkswagen Polo, который сбил двух человек на пешеходном переходе возле ТЦ «Браво». У 23-летнего пермяка, который был за рулем, не оказалось водительских прав, сам он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщил на заседании суда следователь, пишет 59.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграмм-канал ЧП-Пермь Фото: телеграмм-канал ЧП-Пермь

После ДТП Кульнев уехал и бросил авто у «Магнита» на ул. Светлогорской, 15а, неподалеку от места трагедии. Полицейские обнаружили подозреваемого у него дома, его задержали примерно через час после аварии. Когда за Дмитрием Кульневым пришли, он сразу во всем признался. Подозреваемый сказал следователям, что за рулем автомобиля он спешил к другу.

По данным следствия, 24 сентября 2023 года в Кировском районе города Перми мужчина, управляя автомобилем, в нарушение ПДД выехал на регулируемый пешеходный переход возле ТЦ «Браво» (ул. Светлогорская) на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов. В результате 17-летняя девушка скончалась на месте. Еще один пешеход с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения).