Потери накроются полисом

В первом полугодии на Юге России темпы агрострахования с господдержкой выросли в 2,1 раза, по сравнению с прошлогодними январем-июнем. По мнению участников рынка, главные причины роста — анализ аграриями негативного опыта предыдущих лет, который показал необходимость страховой защиты посевов от капризов погоды, и введение новых правил страхования на случай чрезвычайных ситуаций, гарантирующих хозяйствам возмещение ущерба при относительно низких затратах на страховой полис. Аграрии уверены, что абсолютным гарантом страховых выплат в случае ЧС может быть только государство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На 1 августа 2023 года объем убытков аграриев юга от чрезвычайных ситуаций (ЧС) эксперты отрасли предварительно оценили в 800 млн рублей

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ На 1 августа 2023 года объем убытков аграриев юга от чрезвычайных ситуаций (ЧС) эксперты отрасли предварительно оценили в 800 млн рублей

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), в весеннюю посевную кампанию 2023 года в России наблюдался резкий рост спроса на страхование посевов. За первые шесть месяцев аграрии заключили договоры страхования в 54 регионах России в отношении 5,5 млн га сельхозплощадей, что на 58% превысило аналогичный показатель годичной давности. В итоге, с учетом озимых, страхование которых осуществлялось прошлой осенью, под урожай 2023 года в России застраховано около 9,5 млн га сельхозкультур. Таким образом, страхованием охвачено почти 12% посевов.

В частности, на юге страны лидером по застрахованной площади является Ростовская область (829 тыс. га), далее идет Краснодарский край (763 тыс. га) и Ставрополье (724 тыс. га). Капризы погоды (град в мае и летняя засуха) для многих хозяйств южных регионов были чреваты серьезными потерями. На 1 августа 2023 года объем убытков аграриев юга от чрезвычайных ситуаций (ЧС) в НСА предварительно оценили в 800 млн руб. Страховые компании определяют размер ущерба путем вычета из объема урожая за последние пять лет размера понесенных убытков (с учетом районных коэффициентов и данных бухучета), пояснили в союзе.

Защита по новым правилам

Запуск программы страхования урожая на случай ЧС эксперты отрасли оценили как главное событие в отечественном агростраховании за последние три года. Так, в НСА отметили, что это — принципиально новая программа. Если так называемый «Мультирисковый» договор предусматривает возмещение убытка по итогам сельскохозяйственного сезона, когда на полях конкретного предприятия происходили неблагоприятные явления, снизившие урожай, то «Договор ЧС» иначе работает. «Страховым событием становится объявленный в регионе (соответствующий) режим, а выплата осуществляется непосредственно после оценки погибшей площади посевов, из расчета на каждый официально списанный из-за ЧС гектар, — пояснил президент НСА Корней Биждов. — Страховое возмещение рассчитывается в пределах прямых затрат агрария на возделывание погибшей площади. Расходы на такое страхование для сельхозпроизводителя существенно ниже, чем по мультирисковой программе. И в текущем году (“Договор ЧС”) постепенно приближается по популярности к мультирисковому. Так, если в 2022-м такие договоры составили примерно 25% всех заключенных договоров страхования растениеводства с господдержкой, то сейчас их уже более 40%».

В пресс-службе ООО СК «Сбербанк страхование» отметили, что новая программа для сельхозпроизводителей получается дешевле, чем мультирисковые программы. «При этом процесс урегулирования убытков становится проще, а получение выплат — быстрее, — добавили представители компании. — Благодаря программе, аграрий сможет сэкономить за счет субсидий до 80% от стоимости страховки».

Генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование» Сергей Простатин рассказал, что по страховой программе на случай ЧС природного характера договоры активно заключают представители малого и среднего предпринимательства (МСП): в портфеле компании их доля в застрахованном по программе ЧС объеме площадей превышает 65%. «Доступность программ страхования для малого бизнеса можно увидеть на примере расчета стоимости страховки, — пояснил господин Простатин. — Так, в сельхозсезоне 2022/2023 при страховании подсолнечника в Краснодарском крае стоимость страхования одного гектара по мультирисковой программе составит 3434 руб., а по программе страхования с господдержкой на случай ЧС — всего 586 руб. При этом (с учетом субсидий) в первом случае страхователь оплачивает 1717 руб., а при выборе программы страхования на случай ЧС — 117,2 руб.». Дополнительным стимулом, по мнению топ-менеджера, является то, что аграрии достаточно оперативно получают выплату. Средний срок урегулирования убытков по программе защиты от ЧС — одна неделя.

Изменение правил страхования по мультирисковой программе — еще одна новация, вступившая в силу в 2023 году. Учтены ряд замечаний аграриев, поступивших от них в ходе практики применения такой программы. В частности, введен новый порядок при необходимости пересева застрахованной сельхозкультуры: если площадь гибели посевов является относительно крупной (критерий установлен в правилах), потребность в пересеве однозначно трактуется как страховое событие и влечет возмещение со стороны страховщика — в полном соответствии с договором.

По словам директора филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Ростовской области Дмитрия Есипова, в текущем году в регионе дополнительным стимулом развития сельхозстрахования стали условия получения позерновой поддержки (возмещения части затрат на производство отдельных зерновых культур) в соответствии с постановлением правительства РФ №118 от 6 февраля 2021 года и постановлением донского правительства №996 от 17 ноября 2022 года по таким культурам как пшеница, рожь, кукуруза и кормовой ячмень. «При отсутствии договора страхования размер такой поддержки для агропредприятий и организаций уменьшается в 2023 году на 30%, а в следующем году — уже на 50%. Это стало весомым аргументом в пользу страхования для сельхозпредприятий нашего региона, особенно тех, кто имеет большие площади возделывания», — пояснил господин Есипов.

Когда «гром грянет»

По словам опрошенных BG страховщиков, сейчас осведомленность аграриев об агростраховании в целом находится на гораздо более высоком уровне, чем три-четыре года назад. «За это время в каждом субъекте России состоялись обучающие семинары: как для аграриев, так и для специалистов отраслевых органов власти. Тема агрострахования повсеместно вошла в обязательный набор вопросов, которые поднимаются на местных совещаниях в период подготовки к посевной», — объяснил Корней Биждов.

По данным последней сельхозмикропереписи, в России пользовались господдержкой 13 тыс. сельхозорганизаций, а также 29 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и предпринимателей.

По оценкам НСА, только 15-20% из них имеют опыт активного использования государственных программ агрострахования.

Ситуация различается по отраслям. Например, в промышленном свиноводстве уже несколько лет на постоянной основе обеспечивается страхование свыше 60% поголовья, в птицеводстве — более 50%. Причина — высокие риски АЧС и птичьего гриппа. При выращивании КРС риски утраты поголовья тоже присутствуют: из-за таких болезней, как, например, пастереллез, по которому уже произведены крупные страховые выплаты.

В растениеводстве похожая ситуация: хозяйства начинают реально оценивать и дифференцировать риски, только столкнувшись с проблемами. Так, по словам Дмитрия Есипова, ранее договоры, как правило, заключались по одному или двум рискам (например, природный пожар или возвратные заморозки). «Это способствовало минимальному расчету страховой премии по договорам страхования с господдержкой, с целью возмещения аграриям части затрат на возделывание зерновых культур в полном объеме», — добавил господин Есипов.

По наблюдениям Корнея Биждова, хозяйства, оценив преимущества агрострахования, либо получив отрицательный опыт, распространяют страховое покрытие не только на зерновые, но и на другие, даже нишевые культуры. «В текущем сезоне мы наблюдали рост интереса к страхованию (не зерновых) культур. В частности, застрахованные площади ярового рапса увеличились на 62%, до 136 тыс. гектаров, сои — на 36%, до 373 тыс., подсолнечника — на 13%, до 614 тыс. гектаров», — уточнил глава Национального союза агростраховщиков.

Потенциал роста против дефицита доверия

Господин Биждов добавил, что система агрострахования «несет растущую нагрузку»: за 2021-2022 годы страховщики перечислили аграриям за утрату урожая и поголовья 9,4 млрд руб. Это почти в два раза выше, чем за предыдущую пару лет (5,1 млрд руб.). «Скрытые убытки аграриев, от которых могло бы защитить страхование и которые сейчас покрываются при помощи собственных резервов агропредприятий и точечной помощи региональных бюджетов, на практике существенно выше. Это означает, что потенциал для развития страхования есть: он, как минимум, трехкратный к текущему состоянию», — уверен президент НСА.

По его мнению, для того чтобы реализовать этот потенциал, участникам рынка надо обратить внимание на сдерживающие факторы, преодоление которых возможно только общими усилиями — аграриев, страховщиков и органов власти.

Главной субъективной проблемой рынка агрострахования сами игроки называют недоверие, существующее между сельхозпроизводителями и страховыми компаниями. По мнению страховщиков, эта проблема имеет двусторонний характер и потому пока полностью не решена. Справиться с ней можно только в активном тесном взаимодействии специалистов СК с потребителями услуг. Иногда споры по урегулированию убытков между хозяйствами и страховыми компаниями доходят до суда, но страховщики отмечают, что в последние годы таких случаев стало заметно меньше.

«Основной сдерживающий фактор сегодня — это недостаточность инфраструктуры, которая должна обеспечивать систему агрострахования необходимой информацией, — уверен Корней Биждов. — Прежде всего, речь о метеорологических станциях. Известно, что метеоусловия существенно влияют на посевы. Несмотря на современные технологии, в сравнении с советским периодом, количество метеостанций сейчас существенно ниже, показания их сети не всегда точны. По ряду производственных вопросов в отраслях АПК, в которых развиваются новые технологии, отсутствуют качественно структурированные данные, а это затрудняет обновление страховых методик. Мы с этим столкнулись в прошлом году при разработке программы страхования урожая интенсивного садоводства с учетом качества плодов: около одного года ушло на налаживание взаимодействия с отраслевым и научным сообществами для создания методики оценки прогнозируемой урожайности».

Технологии поддержат спрос

Использование новых информационных технологий позволит добиться упрощения документооборота. «Даже союзы аграриев в регионах предлагают перевести страхование на электронный документооборот, чтобы упросить объем работы и для хозяйства, и для выдающего субсидии отраслевого органа. Этот вопрос напрямую зависит от планов Минсельхоза РФ в сфере разработки и внедрения собственной информационной платформы. Сотрудники министерства подготовили проект постановления федерального правительства, предусматривающий внедрение информационной платформы с 2025 года», — рассказал господин Биждов.

Как рассказал исполнительный директор ОАО «Зазерское» Дмитрий Шишкалов, они, пользуясь агрострахованием с государственной поддержкой, уже сталкивались и с урегулированием убытков. «Это — очень сложный процесс, связан со сборов документов, отнимает много сил и времени, — заметил господин Шишкалов. — Упрощение процесса могло бы повысить интерес к агрострахованию потенциальных клиентов СК, в том числе малых и средних предприятий АПК».

По словам генерального директора ООО «Белозерное» Сергея Громакова, на первый взгляд, указанные страховыми компаниями суммы покрытия убытков кажутся значительными. «Однако, если взять совокупные затраты хозяйств, попавших в зону ЧС, то все эти сотни миллионов — капля в море. Ни одна частная страховая компания не сможет обеспечить реальные выплаты, соотносимые с потерями хозяйств в случае чрезвычайной ситуации. Это может сделать только государственная структура. И именно государство должно быть в агростраховании не только основным координатором работы системы, но и главным гарантом страхового возмещения до 100% потерь», — подчеркнул аграрий.

В дружественных России странах похожий опыт есть. Так, по данным Высшей школы экономики, в Китае и Индии госструктуры выступают гарантами выплат по полисам сельхозстрахования: доля государственных вливаний составляет 80% от общей суммы потерь аграриев.

Иван Демидов