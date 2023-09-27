Арт-объект «Пермские ворота» снесут в 2024 году

Известный арт-объект Николая Полисского «Пермские ворота», размещенный на площади Гайдара напротив вокзала Пермь-II, снесут. По сведениям «Нового компаньона», объект будет демонтирован в 2024 году в связи со строительством транспортной развязки для нового моста через Каму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Компания 3D-моделирования VRtistry по заказу Музея современного искусства PERMM создала цифровую копию «Пермских ворот».

«Пермские ворота» — наиболее масштабный проект времен пермской культурной революции. Его создал Николай Полисский для пермского музея современного искусства PERMM. «Ворота» представляют собой хаотично скрепленные еловые бревна, образующие букву «П». Высота объекта — 12 м. При строительстве было использовано 5,2 тыс. бревен. Стоимость проекта составила 9 млн руб. Объект был возведен в рамках фестиваля «Белые ночи в Перми» и открыт летом 2011 года. В конце 2020 года «Пермские ворота» признали аварийными. Планировалось, что объект отремонтируют до конца 2022 года. В декабре того же года арт-объект передали с баланса музея современного искусства PERMM в ведение управления капитального строительства Пермского края.

В начале 2023 года пермские СМИ сообщали о возможном переносе «Пермских ворот» из-за строительства транспортной развязки перед третьим камским мостом.