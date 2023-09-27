Депутат, находящийся в процедуре банкротства, возглавил комиссию в думе

Сегодня депутаты гордумы Краснокамска завершили формирование структуры. В частности, на заседании были выбраны руководители комиссий. Из прежнего созыва думы только глава комиссии по спорту и молодежной политике, директор местной ледовой арены Юрий Нежданов сохранил свой пост.

Председателем комиссии по экономике назначен Ринат Разутдинов, сын бывшего депутата заксобрания от Краснокамска и экс-гендиректора краснокамского предприятия «Пермтрансжелезобетон» Равката Разутдинова. Ранее комиссию возглавлял экс-министр промышленности края Дмитрий Теплов, на прошлом заседании избранный вице-спикером думы.

Вместо не избравшегося в думу экс-директора «КРЦ-Прикамье» Максима Мокрушина новым председателем комиссии по городскому хозяйству стал Юрий Ильюшенко, депутат от округа №3. Напомним, в июне 2020 года краевой арбитражный суд признал Юрия Ильюшенко несостоятельным. Этот факт не помешал ему успешно выиграть выборы 10 сентября.

Комитет по социальным вопросам возглавил Юрий Пушкарев, директор ФОК «Олимпийский». Прежний глава комиссии Дмитрий Бабкин остался главой фракции «Единая Россия» в думе.