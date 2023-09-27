«Союз МС-23» отстыковался от МКС перед возвращением на Землю

Корабль «Союз МС-23» отстыковался от Международной космической станции (МКС). На борту корабля на Землю возвращаются три космонавта, находились на МКС дольше других из-за разгерметизации корабля «Союз МС-22», на котором они должны были вернуться на Землю еще полгода назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sergei Korsakov / Roscosmos / AP, AP Фото: Sergei Korsakov / Roscosmos / AP, AP

На борту корабля три космонавта: россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и американец Франциско Рубио. Это был самая длительная экспедиция по программе МКС: экипаж провел в космосе 371 сутки. Для Сергея Прокопьева это был второй полет, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио оказались на МКС впервые.

Как сообщается в трансляции «Роскосмоса», через несколько часов двигательная установка корабля даст тормозной импульс для схода с орбиты. После этого «Союз МС-23» разделится на отсеки и выйдет в атмосферу. Посадка в степи Казахстана ожидается в 14.17 мск.

Космонавтов доставил на МКС корабль «Союз МС-22» 21 сентября 2022 года. Через три месяца, 15 декабря, после попадания микрометеорита системы охлаждения «Союза» разгерметизировались. Экипаж вынужден был остаться на МКС еще на полгода, пока специалисты не решили, что возвращать космонавтов на таком корабле опасно. 28 марта «Союз МС-22» приземлился в Казахстане без экипажа. На замену ему отправили «Союз МС-23».

Сейчас на МКС остается экипаж 70 экспедиции: россияне Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, американки Жасмин Могбели и Лорал О'Хара, датчанин Андреас Могенсен и японец Сатоси Фурукава.

Анастасия Ларина