Президент ФК «Урал» раскритиковал судейство после матча с «Краснодаром»

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов раскритиковал судейство после матча с «Краснодаром». Напомним, игра прошла 24 сентября и завершилась поражением уральской команды со счетом 2:0. После этого руководство клуба обратилось в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) для пересмотра спорных эпизодов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Урал» Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

«Хочется, чтобы такие эпизоды получали свою оценку. Главное, чего мы хотели бы добиться — это чтобы судьи одинаково трактовали похожие моменты. И если судья ошибся, его нужно наказывать. Да, эпизод с попаданием в руку в штрафной "Краснодара" в конце матча неоднозначный. Но попадание в руку было. Почему не было видеопросмотра — я не понимаю»,— цитирует господина Иванова пресс-служба «Урала».

По мнению Григория Иванова, VAR также не должен был вмешиваться в ситуацию, связанным со вторым голом «Краснодара». Тогда арбитр отменил гол из-за офсайда, однако после вмешательства помощника VAR гол был засчитан.

Президент ФК «Урал» заявил, что в начале чемпионата со стороны судейства было не так много ошибок, однако сейчас их становится больше. Господин Иванов также раскритиковал нового главу судейского департамента, который до сих пор, по его словам, не встретился с клубами.

«Задача арбитра — не мешать, а помочь! А у их руководителя — помочь разобраться с системными вопросами. Однако Милорад Мажич не принимает никаких мер»,— заключил он.

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