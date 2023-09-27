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Коммерсантъ FM
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Власти Крыма сообщили о значительном росте инвестиций в свободную экономзону

С начала года в два раза увеличился приток инвестиций в Свободную экономическую зону, сообщил глава Госсовета РК Владимир Константинов. По его словам, с января капиталовложения в СЭЗ составили около 26 млрд руб., что в два раза больше прошлогоднего показателя.

«Ежегодно объем инвестиций в рамках Свободной экономической зоны увеличивается... Мы продолжим делать все от нас зависящее для того, чтобы проектов, выводящих Крым на новый уровень развития, у нас становилось больше»,— написал Константинов в своем Telegram-канале.

Напомним, что, по данным властей Крыма, в СЭЗ полуострова зарегистрировано 1153 участника, которые реализуют 1237 инвестиционных проектов. Всего за время функционирования СЭЗ на реализацию инвестпроектов было направлено порядка 266 млрд руб. инвестиций, из них капитальных вложений — около 174 млрд руб., создано более 82,3 тыс. рабочих мест, в том числе порядка 3,5 тыс.— с начала 2023 года.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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