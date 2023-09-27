РБК: сеть Henderson планирует IPO на Мосбирже

Сеть магазинов мужской одежды Henderson намерена провести IPO на Московской бирже, сообщает РБК со ссылкой на источники. По словам одного из них, размещение планируется на четвертый квартал, но точная дата пока не известна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Другой собеседник издания рассказал, что Henderson планирует продать на Мосбирже 10–15% своих акций и привлечь около 3–4 млрд руб. Компания рассчитывает на оценку бизнеса примерно в 27–30 млрд руб. По данным источника, вырученные средства предполагается направить на развитие сети, в том числе увеличить вдвое площади уже магазинов (с 100 до 200 кв. м и с 350 до 700 кв. м).

В пресс-службе Henderson сказали, что изучают разные стратегические варианты развития, но конкретные планы не озвучили.

Магазины мужской одежды Henderson работают в России с 1998 года. Изначально торговая марка принадлежала польскому ритейлеру LPP Group (бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay). В 2003–2004 годах LPP Group переуступила права на бренд ООО «Тами и КО» (это юрлицо принадлежит АО «Эйч Эф Джи»). Сейчас сеть включает 159 магазинов в России и Армении. Выручка «Эйч Эф Джи» по итогам 2022 года составила 12,4 млрд, прибыль — 1,8 млрд.

Лаура Кеффер