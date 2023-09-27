Индекс Dow Jones пережил худший день с марта 2023 года

Вчера, 26 сентября, индекс Dow Jones Industrial Average опустился по итогам торгового дня на 388 пунктов, или на 1,14%, что стало самым заметным суточным падением с марта нынешнего года. Серьезно просели и другие американские индексы. Так, S&P 500 опустился по итогам дня на 1,47%, до 4273,53 пункта, это его самый низкий уровень с 9 июня. NASDAQ Composite опустился на 1,57%, до 13063,61 пункта.

Падение биржевых индексов связано с вышедшими вчера, 26 сентября, статистическими данными о состоянии экономики США. Так, продажи жилой недвижимости в августе оказались значительно хуже ожиданий. По данным Министерства торговли, в августе было продано 675 тыс. новых домов, что на 8,7% меньше, чем в июле. Экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидали, что этот показатель составит 695 тыс., а падение по сравнению с июлем — 2,7%. А индекс потребительского доверия опустился со 108,7 до 103 пункта. При этом аналитики ожидали, что этот показатель окажется на уровне 105,5.

Наконец, падению технологического индекса NASDAQ во многом способствовала подача иска Федеральной торговой комиссии США и 17 штатов к Amazon. Истцы обвиняют компанию в том, что она «действует, как монополист», мешая конкурентам и продавцам устанавливать более низкие цены, что в результате негативно отражается на потребителях. По итогам торгового дня акции Amazon упали в цене на 4%, показав худшую динамику среди крупных технологических компаний, котирующихся в США.

Кирилл Сарханянц