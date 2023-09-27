Компания «Dostaевский» в Петербурге повысит цены на блюда до 12,6%

Владельцы службы доставки еды анонсировали индексацию цен на суши и роллы, в Санкт-Петербурге отдельные блюда могут подорожать на 12,6%, сообщают «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Соответствующее решение пришлось принять в связи с подорожанием сырья. Минимальное изменение цен на позиции меню составит 2,9%. В «Dostaевском» добавили, что компании удалось сохранить свою позицию в прежнем ценовом сегменте на фоне более высокой стоимости сырья.

Лосось вырос в цене на 25%, с начала лета угорь и тунец подорожали на 20%. Помимо этого, зафиксировали изменение стоимости курицы (+30-50%). В то же время курс валют отразился на импорте, что привело к подорожанию отдельных ингредиентов японского направления.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге наблюдается дефицит работников в сфере общепита, количество вакансий для их найма за год стало больше в 1,3 раза, по сравнению с уровнем прошлого года.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте