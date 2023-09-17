В Петербурге обострился дефицит кадров в общепите и торговле

Компании, работающие в Санкт-Петербурге в сфере торговли и общественного питания, разместили на площадке «Авито Работа» за год в 1,3 раза больше вакансий, чем за прошлый. Из-за активности соискателей, которая осталась почти на том же уровне, спрос в найме не закрывается. На такие данные обратил внимание «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Прежде всего на рынке труда в Петербурге востребованы повара, они занимают почти 3% от объема всех вакансий на платформе. В тройку лидеров по спросу также входят пекари и мойщики посуды. Растет спрос на администраторов ресторанов — в этом сегменте вакансий стало больше в 3,2 раза. За ними идут пиццамейкеры (в 2,8 раза) и кухонные работники (в 2,5 раза).

По информации руководителя пресс-службы hh.ru СЗФО Марии Бузуновой, на их сайте появилось больше 6,8 тыс. предложение по трудоустройству в сфере общепита за последние 30 дней. Относительно осени 2022 года показатель возрос на 37%. На фоне роста спроса на наем сотрудников снизился уровень конкуренции между кандидатами — с 5,6 человека на место до 3,4.

Директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков указал, что сфера продаж в Петербурге занимает стабильную вторую строчку по доле предложений. Резкого роста числа вакансий на платформе она не показывает. При трудоустройстве компании предлагают кандидатам гибкие условия труда, бонусы для сотрудников и неполный рабочий день.

При этом в Петербурге нередки случаи отравления едой. Ранее «Ъ-СПб» сообщал о росте числа пострадавших от употребления продукции компании Greenbox до 274 человек. У них выявили острую кишечную инфекцию (ОКИ).

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