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В Ярославле на Богоявленской площади нанесут дополнительную разметку

В Ярославле при выезде с улицы Комсомольской на Богоявленскую площадь планируют нанести дополнительную разметку. Об этом сообщает портал «YarNews».

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что жители Ярославля пожаловались на дорожную разметку при выезде с улицы Комсомольской на круговое движение на площади Богоявления. По их мнению, разметка неправильная и создает аварийные ситуации. В ГИБДД сообщили, что в мэрию Ярославля неоднократно передавали информацию о возможных изменениях организации движения на этом участке.

Сегодня в мэрии рассказали, что дали задание на нанесение дополнительных линий на участке от стоп-линии до пешеходного перехода, в целях указания траектории движения транспорта.

Сейчас при выезде на Богоявленскую площадь новой разметки еще нет.

Алла Чижова

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