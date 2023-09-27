В Ярославле на Богоявленской площади нанесут дополнительную разметку

В Ярославле при выезде с улицы Комсомольской на Богоявленскую площадь планируют нанести дополнительную разметку. Об этом сообщает портал «YarNews».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что жители Ярославля пожаловались на дорожную разметку при выезде с улицы Комсомольской на круговое движение на площади Богоявления. По их мнению, разметка неправильная и создает аварийные ситуации. В ГИБДД сообщили, что в мэрию Ярославля неоднократно передавали информацию о возможных изменениях организации движения на этом участке.

Сегодня в мэрии рассказали, что дали задание на нанесение дополнительных линий на участке от стоп-линии до пешеходного перехода, в целях указания траектории движения транспорта.

Сейчас при выезде на Богоявленскую площадь новой разметки еще нет.

Алла Чижова