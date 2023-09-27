За возврат ноутбука актера «Уральских пельменей» пообещали годовой запас молока

Завод «Талицкое молоко» пообещал годовой запас молока похитителю документов и ноутбука актера «Уральских пельменей» Сергея Ершова. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, молоко передадут похитителю при условии, что будет возвращено украденное. Также «Молоко "за вредоносность" готовы передать любому, кого выберет раскаявшийся воришка»,— передают представители завода.

Напомним, вечером 24 сентября около студии звукозаписи на ул. Тургенева, 22 у Сергея Ершова похитили ноутбук и рюкзак, в котором находились паспорта актера и его супруги. В ноутбуке же хранились материалы по готовящемуся сериалу.

Полина Хабарова

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