В Екатеринбурге обокрали актера «Уральских пельменей» Сергея Ершова. Инцидент произошел вечером 24 сентября около студии звукозаписи на ул. Тургенева, 22. Порталу Е1.ru артист рассказал, что неизвестные разбили заднее стекло у припаркованной около студии машины.

У Сергея Ершова похитили ноутбук и рюкзак, в котором находились паспорта актера и его супруги. В ноутбуке же хранились материалы по готовящемуся сериалу. «В ноутбуке очень много информации, видео, аудио, в том числе то, что мы сейчас снимаем. Это очень важная информация, и она бесследно пропала. Я прошу вернуть хотя бы паспорта и ноутбук, за вознаграждение»,— заявил артист.

В пресс-службе УМВД Екатеринбурга сообщили, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Сейчас силовики выясняют обстоятельства произошедшего и ищут похитителей.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте