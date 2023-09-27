На заводе «АвтоВАЗ» в Петербурге собрали пробную партию Cherry Tiggo 7 Pro

Несколько автомобилей модели Cherry Tiggo 7 Pro собрали на заводе «АвтоВАЗ» в Санкт-Петербурге, об этом сообщили на странице Avtograd news в социальной сети «ВКонтакте».

В сообщении уточняется, что в Центре инжиниринга «АвтоВАЗа» специалисты провели тесты для сертификации иномарок. Представители различных служб контроля качества автомобильной компании приступили к проверке соответствия нормам всех технологических параметров сборки.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что до конца этого года «АвтоВАЗ» планирует запустить продажи авто Lada X-Cross 5, собранные на бывшем заводе Nissan в Петербурге.

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