В Воронежской области упростят расчет стоимости капремонта исторических домов

Изменить критерии расчета стоимости капитального ремонта многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия (ОКН), планируется в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Сейчас при определении стоимости обновления жилых ОКН используется понятие предельной цены. Власти планируют перейти на территориальные единичные расценки, как при сметных расчетах ремонта «обычных домов». Глава региона объяснил изменения архитектурными особенностями каждого дома-ОКН, из-за которых «правильно рассчитать предельную стоимость капремонта фасада или крыши на 1 кв. м. площади просто невозможно»: «Например, дом-ОКН может быть большим, но на фасаде не будет элементов архитектурного декора. Или наоборот: фасад маленького дома-ОКН может быть отделан лепниной и другими элементами — соответственно, стоимость реставрационных работ будет выше».

Господин Гусев добавил, что новое правило будет действовать для частей ОКН, которые не являются предметом охраны. По его словам, в случае необходимости реставрации таких объектов будет применяться «сборник сметных норм и единичных расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры».

Также губернатор анонсировал изменение предельной стоимости обновления крыш, которая теперь будет рассчитываться исходя из площади кровельного покрытия, а не площади кровли, которая исчисляется по чердачной проекции. «Это особенно важно для скатных крыш, где от угла наклона скатов зависит площадь кровельного покрытия»,— пояснил Александр Гусев.

Алина Морозова

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