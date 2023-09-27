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Коммерсантъ FM
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Путин поздравил Бердымухамедовых с днем независимости Туркменистана

Президент Владимир Путин поздравил с днем независимости Туркменистана бывшего президента страны Гурбангулы Бердымухамедова и действующего президента Сердара Бердымухамедова. Он отметил их вклад в развитие отношений с Россией и поблагодарил за нейтралитет.

«Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, от души поздравляю вас по случаю 32-й годовщины провозглашения независимости Туркменистана. Ваша страна уверенно двигается по пути экономического и социального развития, пользуется заслуженным авторитетом на международной арене»,— говорится в поздравлении на сайте Кремля.

Владимир Путин также отметил вклад Гурбангулы Бердымухамедова в развитие отношений Москвы и Ашхабада. «Во многом благодаря вашим личным усилиям отношения между нашими государствами вышли на уровень углубленного стратегического партнерства»,— сообщается в телеграмме.

Владимир Путин также поздравил нынешнего президента Сердара Бердымухамедова. Он отметил его успехи страны в экономической и социальной сферах. «Проводимая Ашхабадом политика позитивного нейтралитета является важным фактором упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе»,— говорится в поздравительной телеграмме.

Гурбангулы Бердымухамедов был президентом Туркменистана 15 лет. Нынешний президент Сердар-- его сын. Он стал президентом в марте 2022 года в результате выборов, которые не были признаны мировым сообществом как легитимные. В январе 2023 года парламент даровал его отцу Гурбангулы Бердымухамедову титул Национального лидера (Милли лидер).

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