«Цифровой регион»: «Ростелеком» и Правительство Ставропольского края подписали соглашение о сотрудничестве

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписали соглашение о сотрудничестве в рамках стратегии цифровизации региона до 2030 года. Стороны продолжат взаимодействие по вопросам цифровой трансформации региональной экономики, развития телекоммуникационной инфраструктуры, внедрения в социальную сферу комплексных программ информатизации.

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«"Ростелеком" — стратегический партнер государства в реализации национальной программы "Цифровая экономика". Мы на Ставрополье запустили целый ряд важных и масштабных проектов, но еще есть над чем работать. Наша общая цель — сделать так, чтобы цифровые технологии были не только доступны каждому жителю края, но и помогали быстро решать жизненно важные задачи. Медицина, образование, государственные услуги, комфортная безопасная среда — эти и другие направления для повышения их эффективности требуют внедрения умных систем и сервисов»,— отметил Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края.

На встрече губернатор Ставрополья и глава «Ростелекома» обсудили текущие результаты цифровизации региона. В рамках реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) национальный провайдер построил базовые станции в 17 малых населенных пунктах края. Современной связью, включая высокоскоростной доступ в интернет по стандарту LTE, уже сегодня смогут воспользоваться свыше 5 тыс. жителей региона. Всего до конца этого года в крае «Ростелеком» построит 36 базовых станций.

Кроме того, «Ростелеком» завершил второй этап внедрения интеллектуальной транспортной системы (ИТС) для городской агломерации Ставрополя. В работу ИТС интегрированы новые решения, которые обеспечили возможность директивного управления транспортными потоками, видеонаблюдения за дорожно-транспортными происшествиями (ДТП), информирования участников дорожного движения с помощью специальных табло. Для уменьшения числа ДТП и заторов национальный провайдер модернизировал 15 светофоров на самых оживленных улицах краевого центра.

За последние три года «Ростелеком» инвестировал в строительство и техническое перевооружение телекоммуникационной инфраструктуры Ставропольского края более 2 млрд руб. Компания первая в регионе увеличила скорость домашнего интернета до 1 Гбит/с. Теперь абоненты могут воспользоваться любыми цифровыми услугами и сервисами, требующими большого объема передачи данных. Благодаря модернизации телеком-инфраструктуры охват оптической связью «Ростелекома» за три года увеличился на 20% и на текущий момент составляет более 690 тыс. домохозяйств Ставрополья.

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«Цифровая зрелость сегодня стала важным критерием конкурентоспособности региона. Развитие и распространение цифровых технологий и сервисов напрямую влияет на качество жизни, безопасность и комфорт среды проживания. Поэтому регионы, где все в порядке с цифровизацией, имеют больше шансов привлекать новых бизнесменов, работников или туристов. Люди оценивают, насколько удобно им будет решать насущные проблемы, как ИТ-технологии помогут сэкономить время, получить образование или медицинскую помощь. В Ставропольском крае при участии нашей компании уже реализуются десятки проектов по разным актуальным направлениям цифрового развития, но впереди еще много работы — мы знаем, куда двигаться дальше, и готовы предложить такие решения и продукты, которые сделают регион еще более эффективным, удобным и современным»,— отметил Михаил Осеевский, президент «Ростелекома».

В 2022 году национальный цифровой провайдер внедрил два важных ИТ-решения в сфере здравоохранения Ставрополья. Первое из них объединяет все лабораторное оборудование больниц региона в единую информационную сеть и позволяет более оперативно обрабатывать данные медицинских анализов. Второе помогает врачам вести карточки пациентов, обмениваться данными инструментальных исследований и проводить телемедицинские консультации онлайн.

По федеральному проекту «Информационная инфраструктура» национальный провайдер подключил к единой сети передачи данных (ЕСПД) через защищенные каналы связи 753 образовательных учреждения Ставрополья. При технической поддержке «Ростелекома» в крае действуют комплексная система экстренного оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (КСЭОН), «Система 112» и другие решения.

Подробно ознакомиться с проектами, реализуемыми «Ростелекомом» в национальных интересах, можно на сайте компании.

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