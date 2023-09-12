Троих египтян выдворят на родину из Гулькевичского района

Трех граждан Египта, нарушивших миграционное законодательство РФ, выдворят на родину из Гулькевичского района. Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю, соответствующее решение вынесено Прикубанским районным судом Краснодара.

Незаконные мигранты помещены в Центр временного содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению, депортации и реадмиссии. Там они будут находиться, пока специалисты не подготовят необходимый для выдворения пакет документов и авиабилеты.

С начала года судебные приставы Кубани на основании постановлений судов выдворили из страны 429 иностранцев и лиц без гражданства, пребывание которых на территории РФ признано незаконным. Еще 490 лиц поместили в Центр временного содержания иностранных граждан.

Татьяна Ручкина

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