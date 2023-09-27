Депутату заксобрания согласовали застройку коттеджами земель бывшего учхоза «Липовая гора»

Пермская комиссия по землепользованию и застройке согласовала установление зоны индивидуальной жилой застройки на землях бывшего ФГУП «Учхоз “Липовая гора”» в районе Голого Мыса. Территория в Свердловском районе Перми площадью 19,2 га находится в федеральной собственности, установления зоны Ж-4 попросил ее арендатор — депутат краевого заксобрания Николай Благов. Сейчас земли в Голом Мысу относятся к рекреационной зоне Р-6. После смены зонирования 20% от общей площади господин Благов готов передать администрации Перми для выделения многодетным семьям. Впервые заявление господина Благова комиссия рассматривала в июле. Тогда проект направили на публичные слушания, а сейчас после слушаний он «вернулся» в комиссию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: материалы комиссии ПЗЗ Фото: материалы комиссии ПЗЗ

Как пояснила на заседании комиссии по ПЗЗ глава краевого минимущества Лариса Ведерникова, «дорожная карта» по вовлечению в оборот земель бывшего учхоза согласована теруправлением Росимущества в Пермском крае, а также направлялась на согласование в центральный аппарат Росимущества. Члены комиссии согласовали смену зонирования.

Как ранее рассказывал Николай Благов «Ъ-Прикамье», после смены зонирования земли бывшего учхоза «Липовая гора» размежуют, часть из них передадут муниципалитету. Остальные территории планируется застроить коттеджами. В начале июля концепция застройки территории была еще не разработана. Переговоры велись с несколькими девелоперами, отмечал господин Благов.