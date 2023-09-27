Бывший судебный пристав Железногорска пойдет под суд за взятки

В отношении бывшего ведущего судебного пристава-исполнителя ОСП по Железногорску завершено расследование уголовного дела. Его подозревают в получении взяток более чем на 660 тыс. руб., сообщает СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

С 29 мая 2020 по 1 октября прошлого года обвиняемый получал деньги от своей знакомой, которая представляла интересы должников и взыскателей в ОСП по городу. За это пристав-исполнитель предоставлял ей информацию о должниках и взыскателях, интересы которых она отстаивала.

Размер взяток разнился от 500 руб. до 60 тыс. руб. Также фигурант получил более 42 тыс. руб. за снятие запретов на регистрационные действия объектов недвижимости, после чего имущество должников было реализовано. В настоящее время уголовное дело предано прокуратуру.

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Александр Киселев