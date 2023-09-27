Жителя Удмуртии будут судить за хищение 3,5 млн рублей на спортивных ставках

В Удмуртии перед судом предстанет 29-летний житель Вавожского района по обвинению в мошенничестве (ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ). В частности, он обещал знакомым помощь в получении дохода на ставках в букмекерских конторах, поскольку у него якобы была информация по договорным спортивным матчам. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Потерпевшие перечисляли мужчине средства, однако вместо ставок он тратил деньги на личные нужды. При этом некоторым мужчина возвращал часть денег, но затем переставал выходить на связь. После этого он уехал в другой регион.

За год жертвой обмана стали 15 человек, среди которых были бывшие коллеги и односельчане мужчины. Общий ущерб превысил 3,5 млн руб.

Уголовное дело передали в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.