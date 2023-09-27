Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главный бухгалтер пермской компании тратила командировочные деньги на скачки

Главбух одной из крупных пермских компаний была признана виновной в мошенничестве на рабочем месте и выплатила штраф в размере 200 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

Следствие установило, что женщина под видом командировок тратила служебные денежные средства на путешествия по России и конные скачки. О ком конкретно идет речь, в пресс-релизе не сообщается.

«Места для поездок главный бухгалтер выбирала, исходя из личных целей. Так, женщина съездила в Таганрог, где приняла участие в конных соревнованиях, а также посетила Санкт-Петербург и Гатчину. Правонарушения были выявлены службой безопасности предприятия в ходе регулярного мониторинга информации о командировках служащих. Во время следствия было установлено, что должность нарушительницы не предполагала регулярные посещения других городов с рабочими целями», — пишет пресс-служба судебных приставов.

Суд признал главбуха виновной в мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ) и приговорил к наказанию в виде уголовного штрафа на 200 тыс. руб. Женщина выплатила штраф в полном объеме. Ей также на ее имущество ограничили выезд за пределы РФ и наложили запрет на регистрацию нескольких принадлежащих ей иномарок.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...