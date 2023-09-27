Главный бухгалтер пермской компании тратила командировочные деньги на скачки

Главбух одной из крупных пермских компаний была признана виновной в мошенничестве на рабочем месте и выплатила штраф в размере 200 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

Следствие установило, что женщина под видом командировок тратила служебные денежные средства на путешествия по России и конные скачки. О ком конкретно идет речь, в пресс-релизе не сообщается.

«Места для поездок главный бухгалтер выбирала, исходя из личных целей. Так, женщина съездила в Таганрог, где приняла участие в конных соревнованиях, а также посетила Санкт-Петербург и Гатчину. Правонарушения были выявлены службой безопасности предприятия в ходе регулярного мониторинга информации о командировках служащих. Во время следствия было установлено, что должность нарушительницы не предполагала регулярные посещения других городов с рабочими целями», — пишет пресс-служба судебных приставов.

Суд признал главбуха виновной в мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ) и приговорил к наказанию в виде уголовного штрафа на 200 тыс. руб. Женщина выплатила штраф в полном объеме. Ей также на ее имущество ограничили выезд за пределы РФ и наложили запрет на регистрацию нескольких принадлежащих ей иномарок.